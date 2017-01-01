Sivas'taki fırtına

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SİVAS (AA) - Sivas'ta dün etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle yaklaşık 130 yapının çatısının uçtuğu, 50'ye yakın aracın ise çatılardan kopan parçalardan zarar gördüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, dünkü fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Buna göre kentte 28'i okul 130'a yakın yapının çatısının uçtuğu, 50'ye yakın aracın ise çatılardan uçan parçalardan hasar gördüğü tespit edildi.

Sivas Belediyesinin de fırtınanın neden olduğu yaklaşık 200 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığı, ekiplerin yaklaşık 200 olaya müdahale ettiği, çatılardan uçan sac ve ahşap parçalarını temizlediği ifade edildi.

- 168 elektrik direği devrildi

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa da dünkü fırtınada 153'ü ahşap 168 elektrik direğinin devrildiğini kaydetti.

Akboğa, lodos nedeniyle 158'i merkezde, 349'u kırsalda 507 iletken telinin koptuğunu, bunlardan 422'sine müdahale edildiğini, kırsaldaki 85 iletkenin onarımının sürdüğünü dile getirdi.