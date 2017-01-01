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Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı sonrasındaki olaylar

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:41

RİZE (AA) - Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından gazetecilerin darp edilmesi olayına karıştığı ileri sürülen futbolcu ve kulüp çalışanları hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında soruşturma başlattı.

Rize Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"22 Nisan 2017 Cumartesi günü Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir Spor Kulüpleri arasında oynanan futbol maçından sonra, Medipol Başakşehir Kulübü kafilesinin stattan ayrılmak üzere olduğu sırada meydana gelen bir tartışma üzerine A Haber muhabiri ve kameramanının darp edilmesi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere 2017/2651 sayılı dosyasından soruşturma başlatılmıştır. Halen soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan, Emre Belözoğlu'nun avukatının Rize'ye gelerek soruşturma kapsamında bilgi aldığı öğrenildi.


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