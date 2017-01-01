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Karadenizli çiftçilere "zirai don" uyarısı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 18:42

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Karadenizli çiftçileri olası zirai don riskine karşı tedbirli olmalarını istedi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteoroloji yetkililerinden aldıkları bilgiye göre, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece ve yarın gece zirai don beklendiğini belirtti.

Özellikle Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 4'e kadar düşebileceğine işaret eden Soydan, gece yarısı etkili olacağı beklenen zirai dona karşı üreticilerin kendi tedbirlerini almaları çağrısında bulundu.

Bölgede başta fındık olmak üzere, çilek ve kivinin çiçek açma döneminde olduğunun altını çizen Soydan, tedbir alınmasının olası zirai donun zararlarını azaltacağını vurguladı.

Soydan, üreticilere bahçelerinde ve tarlalarında dumanlama yöntemini yaparak don riskini en aza indirebilecekleri uyarısında da bulunarak, "Batı Karadeniz'de maalesef ani hava değişikliğinden dolayı fındığın olumsuz etkilendiğin öğrendik. Temennimiz aynı durumun fındığın daha çok yetiştirildiği Orta Karadeniz'de de olmaması." diye konuştu.

Soydan, Ordu'nun bazı yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışının etkili olduğunu, bu durumun da çiftçileri tedirgin ettiğini aktararak, "Nisan ayının son haftalarına girildiği şu günlerde kar yağışı üreticilerimiz adına sürpriz oldu. Temennimiz bölge halkının bu durumdan az etkilenmesi." ifadesini kullandı.

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