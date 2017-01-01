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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli Ticaret Borsası

24 Nisan 2017 Pazartesi, 19:18

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 4,53-4,90 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,85 0,90 MTS
Buğday sert Kg 0,97 0,97 MTS
Buğday ekmeklik Kg 0,92 0,92 MTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,850,85 MTS
Buğday kırıkKg 0,850,85TTS
Hububat mamulleri
Buğday unu tip 1 Kg 1,33 1,38 TTS
Buğday kepeği kaba Kg 0,68 0,68 TTS
Tritikale Kg 0,85 0,85 MTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik Kg 5,455,50TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 1,101,10TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 4,306,37MTS
Yer fıstığı içKg 7,107,10TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (dana sakatatsız) Kg 27,6027,60TTS
Tavuk - piliç etiKg 11,0011,00MTS
İnek sütü Lt 1,001,21 MTS
Kuru soğanKg0,200,20MTS
Kuru meyveler



Leblebi sarı (9 mm) Kg 9,2510,00TTS
Leblebi sarı (9,50 mm) Kg 10,2511,00TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 12,3012,30TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,5014,00TTS
Leblebi kırıkKg 1,903,60TTS
Orman mahsulleri
Adaçayı natürel Kg 5,14 5,14 MTS
Defne yaprağı Kg 3,49 3,49 MTS
Defne yaprağı yaşKg 1,30 1,30 MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd 3.440,00 7.778,68 MTS
DüveAd 5.105,405.105,40MTS
İnek Ad 2.210,00 4.297,93 MTS
SığırAd3.000,003.341,67MTS
Kuzu Ad 320,00 627,20 MTS
Çeşitli maddeler
Mantar kuzu göbeği Kg 110,17 178,93 MTS
Mantar kuzu göbeği (kuru) Kg 357,13 357,13 MTS
KekikKg 4,53 4,90 MTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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