Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 4,53-4,90 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,85
|0,90
|MTS
|Buğday sert
|Kg
|0,97
|0,97
|MTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,92
|0,92
|MTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,85
|0,85
|MTS
|Buğday kırık
|Kg
|0,85
|0,85
|TTS
|Hububat mamulleri
|Buğday unu tip 1
|Kg
|1,33
|1,38
|TTS
|Buğday kepeği kaba
|Kg
|0,68
|0,68
|TTS
|Tritikale
|Kg
|0,85
|0,85
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|5,45
|5,50
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,10
|1,10
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,30
|6,37
|MTS
|Yer fıstığı iç
|Kg
|7,10
|7,10
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (dana sakatatsız)
|Kg
|27,60
|27,60
|TTS
|Tavuk - piliç eti
|Kg
|11,00
|11,00
|MTS
|İnek sütü
|Lt
|1,00
|1,21
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|0,20
|0,20
|MTS
|Kuru meyveler
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,25
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,25
|11,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,30
|12,30
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,50
|14,00
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,90
|3,60
|TTS
|Orman mahsulleri
|Adaçayı natürel
|Kg
|5,14
|5,14
|MTS
|Defne yaprağı
|Kg
|3,49
|3,49
|MTS
|Defne yaprağı yaş
|Kg
|1,30
|1,30
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|3.440,00
|7.778,68
|MTS
|Düve
|Ad
|5.105,40
|5.105,40
|MTS
|İnek
|Ad
|2.210,00
|4.297,93
|MTS
|Sığır
|Ad
|3.000,00
|3.341,67
|MTS
|Kuzu
|Ad
|320,00
|627,20
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Mantar kuzu göbeği
|Kg
|110,17
|178,93
|MTS
|Mantar kuzu göbeği (kuru)
|Kg
|357,13
|357,13
|MTS
|Kekik
|Kg
|4,53
|4,90
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış