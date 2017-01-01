24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası

24 Nisan 2017 Pazartesi, 19:19

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tanık olarak Yarbay Bahattin Akgül'ün ardından Pilot Yüzbaşı Hakan Yukarki de dilendi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonundaki duruşmaya İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Yukarki, ifadesinde, darbe girişiminden bir gün önce 15 Temmuz'da bir VIP uçuşu olacağı ve kendisine gece uçuşu yapacak helikopterleri bekleme görevi verildiğini söyledi.

Yukarki, 15 Temmuz 15.30 sıralında görev yeri olan İzmir Gaziemir'deki 3. Kara Havacılık Alay Komutanlığına gidince sadece bekleme değil, yedek pilot olarak uçacağının söylendiğini aktardı.

Yukarki, görevin mahiyetinin ne olduğunu Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Murat Bağ'a birkaç kez sorduğunu, ancak kendisinin de görevi bilmediği cevabını aldığını dile getirdi.

Ardından helikopterlerle Çiğli 2. Ana Jet Üssüne gittiklerini belirten Yukarki, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Çiğli'ye gittiğimizde rütbesi yüksek pilotlar bir arada, düşük rütbeliler bir arada oturarak beklemeye başladık. 21.30 sıralarında 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Murat Dağlı, Bahattin Akgül Yarbayı çağırarak bir görev verdi. Ne olduğunu bilmiyorum. Helikoptere bindiler ve motor çalıştırdılar. Helikopterde arıza olduğunu söyledi. Dağlı Albay, beni yanına çağırdı 'Arıza var, sen gideceksin' dedi. Bir süre sonra 30-35 kişilik silahlı bir tim Çiğli Meydanı'na geldi. Gruptaki Tuğeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, verdiği koordinata timin bırakılacağını ve görevi Genel Kurmay Başkanının verdiğini söyledi."

"Ben ne yapacağım" diye sorduğunu ve kendisine "Arkadan boş helikopterle bizi takip edeceksin" denildiğini aktaran Yukarki, bu sırada ikinci pilotu Üsteğmen Serkan Çoban'ın "Uçmak istemiyorum" dediğini bildirdi.

Üsteğmen Çoban'ın, telefonundan internetteki darbe girişimiyle ilgili haberleri kendisine gösterdiğine işaret eden Yukarki, "İkinci pilotum Çoban, 'Ateşin içindeyiz ağabey, yanlış bir şey yapıyoruz' dedi. F16'ların bazı yerleri vurduğu haberlerini ve Bahattin Yarbay'ın arızalı olduğunu söylediği helikopterle Gaziemir'e geri döndüğünü görünce kanunsuz bir iş yapmak üzere olduğumuzu anladım. Göreve gelmeyeceğimizi Dağlı Albay'a söyleyip, telsizleri kapatıp kendimize bir rota belirleyerek Gaziemir'deki birliğimize döndük." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un göreve seçilme nedeni sorması üzerine Yukarki, kendisinin arama kurtarma pilotu olduğunu ve birliklerince gece uçuşu olduğu zaman bekleme görevinin rutin bir şekilde verildiğini belirtti.

Yukarki, olayın panik ve endişesiyle ikinci pilotunun kendisine aktardığı darbe girişimiyle ilgili haberleri orada bulunan diğer kişilerle paylaşamadığını kaydetti.

Ara verilen duruşmaya, tanıklardan Murat Bağ'ın dinlenmesiyle devam edilecek.







İLGİLİ HABERLER
Bodrumlu yelkenci Avrupa Şampiyonu
YEREL

BODRUMLU YELKENCİ AVRUPA ŞAMPİYONU
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Karadeniz'de son durağında
YEREL

EŞSİZ BODRUM TANITIM TIRI KARADENİZ'DE SON DURAĞINDA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
'Yedi Kocalı Hürmüz' Ortaca'da sahnelendi
YEREL

'YEDİ KOCALI HÜRMÜZ' ORTACA'DA SAHNELENDİ
Türkiye'nin motorcuları Dalyan'da buluşuyor
YEREL

TÜRKİYE'NİN MOTORCULARI DALYAN'DA BULUŞUYOR
Marmaris'te yaşayan Alman evinde ölü bulundu
YEREL

MARMARİS'TE YAŞAYAN ALMAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Motosiklet tutkunu genç kazada hayatını kaybetti
YEREL

MOTOSİKLET TUTKUNU GENÇ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Ortaca'da takla atan araç şarampole devrildi; 1 yaralı
YEREL

ORTACA'DA TAKLA ATAN ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ; 1 YARALI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Ortacalı &quot;Genç Kalem&quot; yazar oldu
YEREL

ORTACALI "GENÇ KALEM" YAZAR OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Muğlaspor taraftarını 3 puanla veda etti
YEREL

MUĞLASPOR TARAFTARINI 3 PUANLA VEDA ETTİ
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Fethiyespor  Keçiörengücü: 3-0
YEREL

FETHİYESPOR  KEÇİÖRENGÜCÜ: 3-0
Salih Usta'nın &quot;23 Nisan&quot; sokağında bayram
YEREL

SALİH USTA'NIN "23 NİSAN" SOKAĞINDA BAYRAM
23 Nİsan coşkusu 105 sokağa taştı
YEREL

23 NİSAN COŞKUSU 105 SOKAĞA TAŞTI
Muğla'da &quot;mobil bisiklet eğitimi uygulaması&quot;
YEREL

MUĞLA'DA "MOBİL BİSİKLET EĞİTİMİ UYGULAMASI"
Üniversite öğrencisi terör propagandasından tutuklandı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ TERÖR PROPAGANDASINDAN TUTUKLANDI
Çocuklar bilim dünyasını keşfetti
YEREL

ÇOCUKLAR BİLİM DÜNYASINI KEŞFETTİ
Bodrum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlamaları
YEREL

BODRUM'DA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI
23 Nisan Bilim Şenliği
YEREL

23 NİSAN BİLİM ŞENLİĞİ
155 öğrenci tek ses 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

155 ÖĞRENCİ TEK SES 23 NİSAN'I KUTLADI
Şeyh Mansur'un Lüks Yatı Marmaris'te
YEREL

ŞEYH MANSUR'UN LÜKS YATI MARMARİS'TE
EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...