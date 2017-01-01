Kırklareli'nde FETÖ'nün adliye yapılanması davası

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 15'i tutuklu 20 sanığın yargılandığı duruşmanın ilk günkü oturumu sona erdi.

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince öğle arasından sonra görülen duruşmada, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilenlerin de bulunduğu, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan beş yıldan onar yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan, adliye ve ceza infaz kurumu personeli 20 sanık hazır bulunduruldu.

Tutuklu yargılanan FETÖ'nün sözde adliye imamı H.A, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Soruşturma kapsamında kendisine bir rol verildiğini ileri süren H.A, iddiaların senaryodan ibaret olduğunu öne sürdü.

İddianamede 'Zafer' kod adıyla anıldığını belirten H.A, hiçbir zaman kod adı kullanmadığını savundu.

Örgütle hiçbir bağının bulunmadığını ve kimsenin 'himmet' adı altında para toplamadığını ileri süren H.A, şöyle konuştu:

"Bu örgütün kurum ve kuruluşunda bulunmadığım halde böyle bir örgütte yönetici kadrosunda olmam da mümkün değildir. Hakkımda isnat edilen iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben kimseden para toplamadım. Ayrıca adliyenin katiplik sınavına ilişkin usulleri bilmem mümkün değil. Dolayısıyla sınavda çıkması muhtemel soruları da bilmem mümkün değildir. Ne kendim, ne de başka birileri vasıtasıyla kimseye sınav sorusunu da vermedim. Şahsım için böyle bir iddianın akla ve mantığa izah edilemeyeceğini düşünüyorum."

Duruşmada, 2'si Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile olmak üzere 8 sanığın ifadeleri tamamlandı.

Sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonundan çıkartılarak ceza infaz kurumu ring araçlarına bildirildi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.



