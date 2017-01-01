Cizre'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir polis yaşamını yitirdi, 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Abdullah Yıldırım'ın kullandığı 06 MDF 68 plakalı otomobil, Cizre-İdil karayolu Şerafettin Elçi Havalimanı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 05 NB 363 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Yıldırım, araçtaki Irak ve Alman uyruklu 2 kişi ile diğer araçta bulunan 3 polis yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan bir polis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.