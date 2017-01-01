24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cizre'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 19:42

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir polis yaşamını yitirdi, 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Abdullah Yıldırım'ın kullandığı 06 MDF 68 plakalı otomobil, Cizre-İdil karayolu Şerafettin Elçi Havalimanı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 05 NB 363 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Yıldırım, araçtaki Irak ve Alman uyruklu 2 kişi ile diğer araçta bulunan 3 polis yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan bir polis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta İŞGEM kurulacak
YEREL

ŞIRNAK'TA İŞGEM KURULACAK
Cizre &quot;İŞGEM&quot; protokolü İmzalandı
YEREL

CİZRE "İŞGEM" PROTOKOLÜ İMZALANDI
Irak sınırında terör örgütüne büyük darbe
YEREL

IRAK SINIRINDA TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE

Miraç Kandili Cizre'de dualarla ihya edildi
YEREL

MİRAÇ KANDİLİ CİZRE'DE DUALARLA İHYA EDİLDİ
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL

ŞIRNAK'TA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak'ta şehitler için tören
YEREL

ŞIRNAK'TA ŞEHİTLER İÇİN TÖREN

Şırnak'ta terör operasyonu: 2 şehit
YEREL

ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU: 2 ŞEHİT

EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...