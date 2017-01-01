Kocaeli'deki cinayet

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde berber Murat Balta'nın silahla öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hacı Halil Mahallesi 1203 Sokak'ta berber dükkanı işleten Murat Balta'yı, silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Y.L'nin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı.

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, cinayet olayına karıştıkları iddiasıyla G.S.Ç. adlı kadın ile Y.G., S.G., B.S., R.A. ve B.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, tabanca, 16 adet mermi, otomatik av tüfeği, kısa dipçik pompalı tüfek ve 34 adet av tüfeği kartuşu ile 9 adet kurusıkı fişek ve 3 sahte pasaport ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden B.S ve Y.G tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Geçen yıl 22 Aralık'ta iş yerinde tabancayla vurulan Balta, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, Balta'yı silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.L. tutuklanmıştı.



