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Manisa'daki taciz iddiası

24 Nisan 2017 Pazartesi, 19:55
Manisa'daki taciz iddiası

MANİSA (AA) - Elginkan Vakfı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, bir çalışanlarının fabrika genel müdürü tarafından tacize uğradığı iddiasıyla açtığı davada beraat ettiklerini belirterek, "Bu taciz davası reklam kokan bir iftiraydı. Aynı zamanda bizim işten çıkardığımız insanların kendi aralarında grup yapıp, topluluktaki bazı şirketlerimizi özellikle Valfsel’i ele geçirmek istemeleri." dedi.

Akçen, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada düzenlediği basın toplantısında, bir fabrikalarında sekreter olarak görev yapan Z.G'nin genel müdür H.O. tarafından taciz edildiği gerekçesiyle Manisa Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açtığı davanın tamamlandığını, bu yönde herhangi bir somut delil olmadığı gerekçesiyle taciz olayının yaşanmadığı yönünde karar verildiğini söyledi.

"Taciz davasında beraat ettik" diyen Akçen, şöyle konuştu:

"Bu taciz davası reklam kokan bir iftiraydı. Aynı zamanda bizim işten çıkardığımız insanların kendi aralarında grup yapıp, topluluktaki bazı şirketlerimizi özellikle Valfsel’i ele geçirmek istemeleri. Bu bizim yapımıza uymayan bir davranıştır. Biz bu insanların hayatlarını hiç irdelemedik. Elginkan çatısı altına girdikten sonra ailemizden biri gibi gördük ama aslında irdelemek lazım. Onları şu anda söyleyemeyeceğiz. Çünkü çok şeyler öğrendik."

Akçen, taciz davasından dolayı maddi zarara uğradıklarını belirterek, "Bazı gazeteler o kişilerle çok daha farklı hareket ettiler. Bizi gerçekten maddi olarak yaklaşık 50 milyon lira zarara uğrattılar." dedi. Bundan sonra hukuk çerçevesinde gerekeni yapacaklarını kaydeden Akçen, "Zararlarımızı tazmin edecekler. Haksız yapılan iddianın bedelini hukuk karşısında neyse ödeyecekler." diye konuştu.

- Dava açan Z.G.

Kararın ardından avukatı ile davayı takip eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının temyiz için gerekli başvuruyu yaptığını söyleyen Z.G. ise gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin delil yetersizliğinden beraat verdiğini söyledi.

Z.G, mücadelesine devam edeceğini belirterek, "Temyizden gelecek cevaba göre gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar başvuruda bulunacağım. Karar kesinleşmeden böyle bir açıklamada bulunuyorlar." diye konuştu.

- Dava

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde çalıştığı fabrikanın genel müdürü tarafından tacize uğradığını ileri süren Z.G. (48), fabrikanın önünde nöbet tutmaya başlamış, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından işten çıkartıldığını iddia etmişti.

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