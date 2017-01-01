Salon: Antakya
Hakemler: İsmail Aydın, Turgut Işık, Fatih Güler
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 23, Snytsina 14, Hurst 16, Stankovic 2, Bahar Öztürk 12, Gamze Takmaz 6, Tuğba Oral 8
Galatasaray: Deniz Çolakoğlu 12, Eda Şahin, Pınar Gezici, Traore 11, Cansu Köksal 16, Işıl Alben 7, Papova, Vitola 7, Jefferson 34
1. Periyot: 21-22
Devre: 45-45
3. Periyot: 58-62
Beş faulle çıkan: 19.50 Vitola (Galatasaray)
HATAY (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 87-81 yendi.
Eşleşmedeki ilk maçtan da 72-69 galip gelen Galatasaray, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.