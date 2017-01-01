24 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off

24 Nisan 2017 Pazartesi, 20:10

Salon: Edip Buran

Hakemler: Murat Biricik, Murat Ciner, Hüseyin Çelik

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay Kartaltepe 3, Gintare Petronyte 19, Robinson 5, Coleman 19, Nevin Kristen Vatansever 7, Fahriye Bayraktar, Yaren Uslular 3, Nazlıcan Ölçek, Farhiya Abdi 6, Melike Yalçınkaya Bingül, İlknur Yıldızhan, Şeyma Kutun 2

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Verameyenka 11, Williams 24, Lavender 10, Quigley 15, Pelin Derya Bilgiç 13, Melisa Korkmaz 4, Melis Gülcan 6, Merve Arı 2, Tuğçe Canıtez, Esra Ural 6

1. Periyot: 23-24

Devre: 43-49

3. Periyot: 55-74


MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ikince maçında Fenerbahçe, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 102-64 yenerek, seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi.


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