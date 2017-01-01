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Kamyonette sıkışan 2 kişiyi AFAD kurtardı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 20:38
Kamyonette sıkışan 2 kişiyi AFAD kurtardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tırın altında kalan kamyonette sıkışarak ağır yaralanan iki kişi, Affet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

İran uyruklu Abbası Hamidreza (60) yönetimindeki 64 A 14610 plakalı tır, Şaban Meşer (55) idaresindeki 06 MML 89 plakalı kamyonetle Erzincan-Sivas E-80 Karayolunun 30. kilometresindeki Sakaltutan mevkisinde çarpıştı.

Kazada, tırın dorsesinin altına giren kamyonetteki sürücü ile Mustafa Doğruyol (55) araçta sıkıştı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Erzincan İl Affet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Ağır yaralanan sürücü Meşer ve araçtaki Doğruyol, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tır şoförü Hamidreza'nın da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

Bu arada, kazayı duyarak olay yerine gelen Vali Yardımcısı Hatice Bayar Özdemir de yetkililerinden bilgi alarak araçta sıkışanların AFAD ekipleri tarafından kurtarılma çalışmalarını takip etti.

Öte yandan, dün aynı yerde bir otomobilin tırın altına girmesi sonucu meydana gelen kazada anne hayatını kaybetmiş, oğlu da ağır yaralanmıştı.


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