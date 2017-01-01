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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'deki DEAŞ operasyonu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 20:47

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'ın halk oylamasında tüm sandıklara saldırı çağrısı yaptığı istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.A, R.E, M.M. ve E.E. tutuklanırken, Z.B, A.T, A.A.A, A.E, S.A.M, A.J.A. ve R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin terör örgütüne eleman kazandırmak için çalıştığı, Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren radikal gruplarla da irtibat içerisinde oldukları da belirlendi.

- Halk oylamasını hedef alacaklardı

İstihbarat çalışmasında halk oylaması sürecinin güvenli şekilde yürütülmesini engellemeye yönelik terör örgütleri ve bazı grupların provokatif eylemler düzenleyebileceği, DEAŞ'ın da tüm sandıklara saldırı düzenleme çağrısı yaptığının belirlenmesinin ardından, başsavcılık harekete geçmiş, düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmış, firari 2 şüpheli de daha sonra yakalanmıştı.

Zanlıların üst ve ev aramalarında çok sayıda örgütsel olduğu değerlendirilen doküman, kitap, dergi ve dijital malzeme ile ruhsatsız bir av tüfeği ile fişekleri ele geçirilmişti.


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