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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Adana'daki cinayet

24 Nisan 2017 Pazartesi, 21:04

ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

M.S.E. (23), motosikletini çaldığını iddia ettiği Bayram G. (29) ile merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S.E, Bayram G'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Bayram G, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Soruşturmayı sürdüren ekipler kavgaya karıştığı tespit edilen R.E, M.C.D, İ.T. ve M.G'yi de gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 5 şüpheli, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye gönderilen şüphelilerden M.S.E, R.E. ve İ.T. tutuklandı, M.C.D. ve M.G. ise serbest bırakıldı.

Ölen Bayram G'nin olay günü, M.S.E'ye ait motosikleti, uyuşturucu madde hazırlamada kullanmak amacıyla bakkala mum almaya gitmek için çaldığı iddia edildi.

Öte yandan Bayram G'nin uyuşturucu ticareti yapma suçundan kaldığı Kürkçüler Yarı Açık Cezaevinden bir hafta izinli olarak çıktığı, çarşamba günü izninin biteceği öğrenildi.

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