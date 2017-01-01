Futbol: TFF 1. Lig

Stat: GAP Arena
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, İbrahim Bozbey, Yusuf Bozdoğan
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Fevzi Özkan (Dk. 65 Batuhan Artaslan), İzzet Yıldırım, Caner Cavlun, Berkay Değirmencioğlu, Soro, Atıemwen, Mertcan Çam (Dk. 85 Oktay Delibalta), Kağan Söylemezgiller, Hüseyin Kala (Dk. 57 Abdulaziz Solmaz), Banahane
Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Uğur Akdemir, Muhammed Ertürk (Dk. 46 Wadji, Dk. 73 Kalu), Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Mehmet Uğurlu, Sanchez (Dk. 68 Ramazan Civelek), Ahmet Kesim, Özgür Özkaya, Muhammet Reis, Akakpo,
Sarı kartlar: Dk. 70 İzzet Yıldırım, Dk. 80 Atıemwen (Şanlıurfaspor), Dk. 33 Ahmet Kesim, Dk. 83 Uğur Akdemir, Dk. 90 Gökhan Alsan (Büyükşehir Gaziantepspor)
ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig'in 29. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Büyükşehir Gaziantepspor ile golsüz berabere kaldı.