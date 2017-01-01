Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Muğla'daki suikast girişimi davasında tanık olarak dinlenen İzmir Gaziemir'deki 3. Kara Havacılık Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Murat Bağ, 15 Temmuz'da planlama yapılırken, Alay Komutanı Albay Murat Dağlı'nın uçuşta görev alacak teknisyenleri sorduğunu, isim listesinde değişiklikler yaptığını ve eski öğrencileri olduğunu söylediği bu yeni isimlerle uçmak istediğini söylediğini anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tanık olarak Yarbay Bahattin Akgül, Pilot Yüzbaşı Hakan Yukarki'nin ardından 3. olarak İzmir Gaziemir 3. Kara Havacılık Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Murat Bağ dinlendi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonundaki duruşmada, Yarbay Bağ da diğer iki tanık gibi, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

Halen Alay Komutan Yardımcısı olarak görev yaptığını belirten Bağ, 14 Temmuz'da yeni Alay Komutanı Albay Murat Dağlı tarafından 3 helikopter planlanması yapılmasının istendiğini söyledi.

15 Temmuz'da 2 helikopterin uçuş yapacağını, 1 helikopterin arama kurtarma helikopteri olarak görev yapacağı ve dönüşün gece olacağı bilgisi verildiğini aktaran Bağ, "15 Temmuz'da uçuş planlaması yapılırken, Alay Komutanı Albay Murat Dağlı uçuşta görev alacak teknisyenleri sordu. Teknisyen isimlerine kendisi baktı. Bazı değişiklikler yaptı. Kendisi bunların eski öğrencileri olduğunu ve onlarla uçmak istediğini söyledi." dedi.

15 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında iki helikopterin uçuşunu tamamladığını, ancak saat 22.00'de tekrar uçuş olacağının söylendiğini vurgulayan Bağ, bilgi almak için Alay Komutanı Albay Murat Dağlı'nın yanına gittiğini bildirdi. Bağ, ancak Dağlı'nın gece yapılacak uçuşun içeriği hakkında bilgi vermediğini söyledi.

Bağ, komutanın odasından çıktığında karşılaştığı Yücel Ekizoğlu ve Bahattin Akgül ile kendi odasına geçtiklerini belirtti.

Ekizoğlu ve Akgül'ün kendisine uçuşun içeriğini sorduklarını bildiren Bağ, "Ben de arama kurtarma veya VIP uçuşu olabileceğini söyledim. Uçuşun içeriğini öğrenemeyince Yücel ve Bahattin, Alay Komutanı Dağlı'ya sinirlendi ve odamdan çıktılar." diye konuştu.

Daha sonra Harekat Merkezi nöbetçi subayı Murat Gülşen'i aradığını ve uçuşun içeriğini sorduğunu anlatan Bağ, ancak harekat merkezinin de bilgisinin olmadığını öğrendiğini ifade etti.

Alay Komutanı Dağlı'nın yanına tekrar gittiğini belirten Bağ, gece ne uçuşu yapılacağını sorduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kendisi bana 'Ekibimle birlikte uçacağım' dedi. İçerik konusunda bilgi vermedi. Ben de saat 21.00'de eve geldim. İzne ayrılacağım için akrabalarım vardı. Sonra 'Ülkede neler oluyor' diye yakınlarım aradı. Televizyonu açtım. Boğaziçi Köprüsü'nün kapatıldığını görünce bir operasyon olabileceğini düşündüm. Bu esnada Ankara'da patlamalar olduğu haberi geldi. Ben Murat Gökşen'i arayarak bizim helikopterleri sordum. Çiğli'ye gittiklerini söyledi. Televizyondan haberler akmaya başlayınca benim endişelerim de arttı. Murat Dağlı saat 23.00 sularında beni aradı ve alaya gelmemi emretti. 'Misafirlerim var' dedim. 'Sen gelme o zaman' dedi. İlerleyen saatlerde darbe olayı netleşmeye başladı. Sonra 'Bahattin Akgül'ü aradım. Ne yapıyorsunuz neye karıştınız' dedim. O da bana 'Abi bilmiyorum, burada değişik şeyler oluyor çözmeye çalışıyorum' dedi."

Bağ, olay gecesi saat 23.23 sıralarında nöbetçi amiri Fatih Boztoprak tarafından "Yurtta Sulh Konseyi"nin gönderdiği darbe mesajı verildiğine değinerek, "Alayda durumun normal olduğunu öğrendim. İlerleyen zaman içerisinde MİT'te çalışan arkadaşımı aradım. Bir darbe girişimi olduğunu öğrendim. Bahattin Akgül'ü tekrar aradım ve ne yaptıklarını sordum. O da 'Abi motoru yaktık bekliyoruz' dedi. Ben orada durmamasını ve kaçmasını söyledim. O da silah sesleri geldiğini ve o an için kaçamayacaklarını söyledi. Sonra saat 01.00 gibi Bahattin Akgül beni aradı ve alaya geldiğini söyledi. Alayda herhangi bir sorun olmadığını belirtti." diye konuştu.

Bunun üzerine silahını alıp alaya gittiğini belirten Bağ, şunları kaydetti:

"(Orgeneral Abdullah Recep) Ege Ordu Komutanını aradım. Bana alay komutanını sordu. Ben de uçuşta olduğunu söyledim. Komutanım bana Alay Komutanı Murat Dağlı ve Yücel Ekizoğlu'nu geldiklerinde tutuklamamı söyledi. Bu arada polis özel harekat ve jandarmadan da yardım istedik. Takviye ekipler de alaya geldi. Ancak Alay Komutanı ve Yücel Ekizoğlunun Çiğli'de tutuklandığını öğrendim."

Duruşma diğer tanıkların dinlenmesiyle devam edecek.