24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edirne'deki FETÖ/PDY davası

24 Nisan 2017 Pazartesi, 22:11
Edirne'deki FETÖ/PDY davası

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 18'si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, adliyenin konferans salonunda yapıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Kazım Yavuz, Yakup Torun, İsmail Özkan, Halil İbrahim Karadeniz, Aydın Tünbel, Erhan Bozne, Nidai Kıraç, Selman Yıldırım, Önder Aydın, Nuri Eken, Ertuğrul Türker, Ahmet Arvasi, Enes Selim Bölükoğlu, Erdoğan Duman, Taner Vardar ile avukatları katıldı.

Bülent Cihangir ve Hasan Odabaşı ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile katıldı.

Sanık Kazım Yavuz, örgütün mütevelli heyetinde olduğu iddialarının doğru olmadığını savundu. Bir önceki savunmasında 2012'den sonra mütevelli heyeti sohbet grubuna ilişkin beyanı hatırlatılan Yavuz, "Bu husus yanlış geçirilmiş olabilir. Sohbete 100-150 kişi geliyordu. 10-15 kişilik grup kenara çekiliyor ve aralarında Kur'an okuyup, sohbet ediliyordu. Mütevelli nedir bilmiyorum. Ben mütevelli heyetine dahil olduğum şeklinde bir şey söylemedim. Avukatımın beyanlarına katılıyorum." dedi.

Sohbet grubunda kimlerin olduğu ile ilgili soruya Yavuz, "Şu anda içeride olanlar, dışarıda bırakılanlar hepsi vardı. Sohbete her zaman değişik çeşit çeşit insanlar geliyordu." diye konuştu.

Sanık Yakup Torun, İstanbul'dan sıkıldığı için 2010'da Edirne'ye geldiğini söyledi. Edirne'nin küçük olması nedeniyle de sıkıldığını anlatan Torun, "Öğretmenlerin sosyalleştiği, birliktelik sağlayabileceği hayatımıza renk sağlaması için Edirne'de bir dernek kurulabileceğini öğretmen arkadaşlarımız ile paylaştık. Edirne Eğitimciler Derneği'ni kurmaya karar verdik. Bu derneğin her kesime hitap etmesini istedik. Toplumda sevilen sayılan, ön planda yer olanların olmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Himmet almadıklarını ve aldıklarını dernek aidatı olarak kanuni olarak kaydettiklerini öne süren Torun, Edirne'de şu anda görevde olan bazı yöneticiler hakkında da iddialarda bulundu.

Sanık Ahmet Arvasi ise iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Amirlerimin bana yap dediklerin yaptım. Bana para yatır dediler yatırdım. Çek dediler çektim." şeklinde konuştu.

Diğer sanıklar ve avukatlarının savunmaları sonrası mahkeme başkanı Tayyip Özdurmaz, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, firari sanıkların yakalama emirlerinin devamına, infazlarının beklenmesine, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mehmet Büyükgezici, Ömer Sezgin hakkında çıkarılan iade ve kırmızı bülten cevaplarının beklenmesine, dijital verilerle ilgili inceleme sonucunun beklenilmesine, ele geçirilen telefonların İMEİ numaralarına göre ByLock kullanımının tespit edildiği tarihten itibaren bu telefon numaralarının kimlerle görüşme yaptığının tespiti için BTK'ya yazı yazılarak HTS raporlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.











İLGİLİ HABERLER
Trakya Üniversitesinden bağımlılıklara karşı bilgilendirme toplantısı
YEREL

TRAKYA ÜNİVERSİTESİNDEN BAĞIMLILIKLARA KARŞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Sarı Basın Kartı Komisyonu 9 Mayıs'ta toplanıyor
YEREL

SARI BASIN KARTI KOMİSYONU 9 MAYIS'TA TOPLANIYOR
Edirne'de Aşı Haftası etkinlikleri
YEREL

EDİRNE'DE AŞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI

Balkanlarda Eski Türk Varlığı konferansı
YEREL

BALKANLARDA ESKİ TÜRK VARLIĞI KONFERANSI
FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİLERİ YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler başladı
YEREL

İPSALA SINIR KAPISI'NDAN GEÇİŞLER BAŞLADI

Şırnak'taki terör operasyonu
YEREL

ŞIRNAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU
İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler yapılamıyor
YEREL

İPSALA SINIR KAPISI'NDAN GEÇİŞLER YAPILAMIYOR
Selimiye'de Miraç Kandili
YEREL

SELİMİYE'DE MİRAÇ KANDİLİ
Edirne Yahudilerinin Hatıraları adlı fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

EDİRNE YAHUDİLERİNİN HATIRALARI ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
Büyük Sinagog'da &quot;Edirne Yahudileri'nin Hatıraları&quot; sergisi
YEREL

BÜYÜK SİNAGOG'DA "EDİRNE YAHUDİLERİ'NİN HATIRALARI" SERGİSİ

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi 20 yaşında
YEREL

SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ SAĞLIK MÜZESİ 20 YAŞINDA
Şifahanede senfonik mehter konseri
YEREL

ŞİFAHANEDE SENFONİK MEHTER KONSERİ
160'ncı yıllarını pilavla kutladılar
YEREL

160'NCI YILLARINI PİLAVLA KUTLADILAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...