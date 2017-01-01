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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Çaldığı otomobille hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 22:38
Çaldığı otomobille hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, galeriden çaldığı otomobille bir restorandan hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, kaldığı otelde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir galeriden otomobil çalınması üzerine harekete geçti.

Olayın yaşandığı bölgeye gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak galeriden çalınan otomobilin plakasını belirleyip aracın ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin çalınan otomobille bölgedeki bir restorana girerek buradan da hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Aracın plakasını Plaka Tanıma Sistemine (PTS) giren ekipler, çalınan otomobilin Bodrum PTS'den geçtiğini belirledi. Bunun üzerine Muğla'nın diğer ilçelerindeki 40'a yakın PTS kayıtlarını da inceleyen polis, otomobili Milas ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş halde buldu.

Olayın şüphelisi Sinan H'nin Bodrum'daki kız arkadaşının yanına geldiğini öğrenen polis, şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, kendilerini fark ederek kaçmaya çalışan Sinan H'yi ilçede kaldığı otelde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan H. çıkartıldığı mahkemece "iş yerinden hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan zanlının iş yerine girmeye çalışması, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, maskeli hırsızın yanında getirdiği kerpetenle kapıyı kanırtarak açtığı görünüyor.


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