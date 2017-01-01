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Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY davaları

24 Nisan 2017 Pazartesi, 22:42

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 21'i tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9 ayrı davada savunması alınan bazı sanıklar hakkında karar verildi.

Ayrı ayrı görülen duruşmalarda, ByLock kullandığı tespit edilen ve tutuklu yargılanan sanıklardan Ali Ciddi 9 yıl, İlhan Derya 9 yıl, İlhami Özdemir 6 yıl 3 ay, FETÖ'ye bağlı öğrenci evlerinde kalan, Bank Asya'da hesabı bulunan ve tutuksuz yargılanan Fatih Tarcan ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bir diğer duruşmada ise tutuklu sanıklar, Abdülrezzak Taşdönderen, Ahmet Barlak, Ali Kocakavuk, Hüseyin Yılmaz, İsmail Kocakavuk, Lütfullah Tezgiden, Murat Taner, Mustafa Aldemir ve tutuksuz sanıklar Çetin İplikçioğlu ile Mustafa Sarıdere, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" iddiası ile mahkeme önüne çıktı.

Avukatların ve tanıkların katıldığı duruşmada, tanık iş adamı Ramazan Avcı, 2013 yılında örgütten ayrıldığını ve o günden sonra herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanık Murat Taner ise samimiyetinin ve dini duygularının kullanıldığını ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

Sanıkların dinlenmesinin ardından verilen ara kararda, mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, duruşmayı 9 Mayıs'a erteledi.

- "9'u tutuklu 2'si tutuksuz 11 kişinin yargılanmasına devam edildi"

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir diğer davada ise 9'u tutuklu 2'si tutuksuz 11 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Yavuz, Basri Maniş, Muhittin Özsu, Mustafa Karadana, Süleyman Ulaş, Süleyman Ünver, Yusuf Erbaş, Yusuf Ahmet Çınar, Zeynep Genelioğlu ile tutuksuz sanıklar Ahmet Çakmaktepe ve Ömer Uğur ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, daha önce savunması alınamayan tutuklu sanık Zeynep Genelioğlu'nun savunmasını aldı.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 24 Mayıs'a ertelenmesine karar verdi.


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