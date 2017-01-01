Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig’de uzatma bölümünde bulduğu golle Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Bu bütçelerle bu başarı kolay değil." dedi.

Karafırtınalar, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, kazanılması gereken bir maçtan galip ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncularıyla gurur duyduğunu kaydeden Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Manisa halkı da onlarla gurur duysun. Bu bütçelerle bu başarı kolay değil. İnanılmaz özveriyle aylardır çalışıyorlar. Karşılığını skor olarak bugün aldılar. Ligin ikinci yarısında farklı bir tablo çizdik. İkinci yarı bir puan sıralaması yapılsaydı biz şu an 4. sıradaydık. Bizi destekleyen taraftarımıza ve camiamıza teşekkür ediyoruz."





- Denizlispor cephesi





Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik ise mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Kalan 5 haftada kritik maçlara çıkacaklarını belirten Atik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne olacağı belli değil hala kritik maçlar var. Bir an önce ayağa kalkıp önümüze bakmalıyız. Maçın ilk yarısını çok iyi oynadık. İkinci yarıda işler tersine döndü. Dünyadaki tüm takımlar gibi skoru korumaya yönelik olarak defansif oynadık. Kendi sahamıza kapandık. Bizi düşündüren bir konu da yan toplardan 3 gol yememiz. Rakibin sertliğine karşılık vermedik. Önlem almamız gereken bir olgu olarak karşımıza çıktı. Bundan sonra iyi çalışıp, eksiklerimizi giderip önümüze bakmamız lazım."

Atik, maçın hakeminin sertliğe izin verdiğini savunarak, "Kalecimizin de burnu kırıldı sanırım. İki takım oyuncuları içerisinde de art niyetli oyuncular yoktu fakat hakem itmeleri, çekmeleri görmemezlikten geldi. Bizim de bu sertliklere karşılık verebilmemiz gerekiyordu. Üzgünüz önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

