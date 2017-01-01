Bingöl'de terör operasyonu

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat, gıda ve yaşam malzemeleri ile örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince merkeze bağlı Ortaçanak köyü kırsalında bugün düzenlenen Şehit Güvenlik Korucusu Nurettin Kaydutekin-7 operasyonunda 2 sığınağın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kullanılmaz hale getirilen sığınaklarda 70 mermi, 194 çift spor ayakkabı, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulunduğu kaydedildi.

Bingöl Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen gıda ve yaşam malzemelerinin olay yerinde imha edildiği aktarılan açıklamada, örgütsel doküman ve mühimmatın ise incelenmek üzere Bingöl il Jandarma Komutanlığınca muhafaza altına alındığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.