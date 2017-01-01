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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Maçın ardından

24 Nisan 2017 Pazartesi, 23:08

ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig’de sahasında Büyükşehir Gaziantepspor ile golsüz berabere kalan Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Ogün Temizkanoğlu "İkinci yarı çok daha iyi oynadık ancak tek eksiğimiz goldü." dedi.

Teknik direktör Temizkanoğlu, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, seyir zevki ve oyun kalitesi yüksek bir maçtan galibiyetle ayrılamadıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

Oyuncularının kazanmak için her şeyi yaptığını ancak sonuca ulaşamadıklarını vurgulayan Temizkanoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk yarıda bize yakışmayacak oyun sergiledik. İkinci yarı çok iyi oynadık ancak tek eksiğimiz goldü. Bir takım daha başka ne yapabilir ki? Direkten iki şut döndü, pozisyonlar bol, verilmeyen penaltı olduğu söyleniyor. Tek eksik goldü. Her oyuncuya ve her taraftara ihtiyacımız var. Kalan haftalarda daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyoruz. "


- Büyükşehir Gaziantepspor cephesi


Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise zor bir deplasman maçını kaybetmedikleri için sevinçli olduklarını dile getirdi.

Kalan haftalarda kritik maçlara çıkacaklarını belirten Kalpar, şöyle konuştu:

"Önemli bir 3 puan için oynadık, rakibimizin çok büyük bir kaybı olmadığını düşünüyorum. Her şeyden önce kaybetmektense berabere kalmak daha iyi. Ne olursa olsun takımımın oyun stilinden memnunum sadece gol yollarında zorlayıcı olamıyoruz. Haftaya rakibimizi yenersek diğer maçların sonuçlarına bakacağız. Bütün karşılaşmaları kazanmak için mücadele edeceğiz."


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