25 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman’da trafik kazası: 1 ölü

25 Nisan 2017 Salı, 00:03

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesinin Narince köyü yakınlarında Cemal K. yönetimindeki 02 NA 730 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Turgut'a (55) çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Turgut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Turgut'un cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Celal K. ifade işlemleri için gözaltına alındı.

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