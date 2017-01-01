Kocaeli'de iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle patlayan doğalgaz borusundan sızan gaz, çevre evlerde paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İzmit yönüne seyreden Hamdullah Çelik yönetimindeki 11 DA 163 plakalı kamyonet, Recep Şahvelet Tim'in kullandığı 09 JD 322 plakalı kamyonetle Hereke girişinde çarpıştı.

Kazada, Çelik'in kullandığı kamyonet duvara çarparak durdu, diğer kamyonet ise 5 katlı apartmanın bahçesine düştü.

Kazaya karışan araçların yol kenarında bulunan doğalgaz kutusu ve borusuna çarpması nedeniyle gaz sızıntısı yaşandı. Sızıntısı çevre evlerde kısa süreli paniğe neden oldu.

Bölgeye yönlendirilen doğalgaz dağıtım şirketi yetkilileri, kısa sürede sızıntı yapan borudaki gaz akışını kesti. İtfaiye ekipleri ise yangın çıkma ihtimaline karşı bölgede önlem aldı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Şahvelet ve aynı araçta bulunan Seyhan Özkayaka ile diğer kamyonette bulunan Muhammet Özen yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin araçlardan çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.