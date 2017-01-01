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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa'da "Türkülerle Geldi Bahar" konseri

25 Nisan 2017 Salı, 00:34

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, düzenlediği "Türkülerle Geldi Bahar" konseriyle İzzet Altınmeşe ve Belkıs Akkale'yi Bursalı müzikseverlerle buluşturdu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki konseri Şef Züleyha Savaş yönetti. Anadolu'ya özgü eserler sanatseverler için seslendirildi.

Konserde, "Seher Yıldızı", "Yaktın Yandırdın Beni", "Türküler Bizi Anlatır" eserleri Altınmeşe ve Akkale tarafından yorumlandı.

Gecede, seslendirilen eserler, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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