Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, tutuklu 18 sanık savunma yaptı.

Tutuklu sanıklardan eski Uzman Çavuş Ertuğrul Dinçel savunmasında, 15 Temmuz gecesi alarm verilmesiyle birliği olan General Nahit Şenoğul Kışlası'na gittiğini söyledi.

Emir üzerine 4 tank, bir zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve bir askeri araçla Sakarya'ya doğru hareket ettiklerini belirten Dinçel, "Bir saat gittikten sonra konvoy durdu. Önümüzdeki tanklar demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve İstanbul istikametinde ilerlemeye başladık. Tank komutanı bu sırada 'Kışlaya dönüyoruz' dedi." ifadelerini kullandı.

Sanık Dinçel, Eşme ışıklarında konvoyun tekrar durduğunu ve vatandaşların tankların etrafında toplandığını dile getirdi.

İstanbul ve Ankara'da yaşananları anlatanlar olduğunu ifade eden Dinçel, "Daha sonra tank kafile komutanı Serbay Üsteğmen yanında polisle gelerek, 'Tankın emniyetini alın ve inin' dedi. Belli bir süre bekledik, daha sonra polis otobüsüne bindirilerek gözaltına alındık." diye konuştu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Dinçel, tahliyesini ve beraatini talep etti.

- "ByLock kullanmadım"

Tutuklu sanık eski Yüzbaşı İsmail Şenyüz de 15 Temmuz'dan önce Sakarya Kışlası'nda görev yaptığını aktardı.

Şenyüz, 15 Temmuz'da garnizon terk izni aldığını ve Balıkesir'e giderken telefonla alarm emri verildiğini öğrendiğini, bunu da komutasındaki askerlere ilettiğini belirtti.

Sanık Şenyüz, 4 Ağustos'ta gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade ederek, savunmasını şöyle tamamladı:

"18 Ekim'de tutuklandım. Tutuklanma gerekçem telefonumda ByLock olmasıdır. Bu hattı kullandığım doğrudur. Cep telefonunu ikinci el almıştım. ByLock programını kullanmadım. Programın telefonda yüklü olup olmadığını bilmiyorum. Bu programla hiçbir mesaj yollamadım. Numara, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinin kullandığı 'karanet' sistemine kayıtlı bir numaradır. Kullanıcı listesinde ismimle ilgili bir karışıklık olduğunu düşünüyorum. Örgütün faaliyetlerine katılmadım. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Böylece tutuklu bulunan 138 sanığın savunmalarının alınması tamamlandı.

Mahkeme heyeti, müştekilerin de ifadelerinin alınması için duruşmayı bugüne erteledi.