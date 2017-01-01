25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bolu'da trafik kazası: 1 yaralı

25 Nisan 2017 Salı, 07:57
Bolu'da trafik kazası: 1 yaralı

BOLU (AA) - TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki tırın karıştığı trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Sami İşeri yönetimindeki 35 PMF 71 plakalı tır önünde seyreden Hasan Ünügür idaresindeki 06 SAB 72 plakalı tıra çarptı.

Kazada tır içinde sıkışan sürücü Sami İşeri, olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı. İşeri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sami İşeri'nin sağlık durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


İLGİLİ HABERLER
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı
YEREL

ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 102. YILI
Bolu'da öğrenciler üniversiteyi tanıma gezisi yaptı
YEREL

BOLU'DA ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEYİ TANIMA GEZİSİ YAPTI
Bolu'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BOLU'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri devam ediyor
YEREL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Şehirdeki sanayi siteleri konut ve avm’ye dönüşecek
İŞ-YAŞAM

ŞEHİRDEKİ O BÖLGELER AVM VE KONUT OLACAK

 1
  • 2 Türkiye'nin en mutlu insanları bu ilde yaşıyor!
  • 3 Rajtoral'ın hastalığı ortaya çıktı!
  • 4 Rıdvan Dilmen patladı!