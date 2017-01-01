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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Manisa merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

25 Nisan 2017 Salı, 08:55

MANİSA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 avukat gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Manisa'daki avukat yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Manisa, İzmir ve Ankara'da eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 avukat gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolü ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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