25 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı

25 Nisan 2017 Salı, 08:59

ANTALYA (AA) - Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Antalya'da yüzlerce kişinin katılımıyla yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Antalya Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, Hasan Kartal Camisi'nde sabah namazını kılarak dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi.

240 metre uzunluğunda Türk bayrağı açan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Şehidim hakkını helal et" sloganları eşliğinde Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitliğe kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim okunan şehitlikte, 57. Alay ile ilgili bilgi verildi.

Törene katılan bazı vatandaşlar, şehit mezarları başında dua etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nun da katıldığı tören, İl Müftü Yardımcısı Osman Demirel'in yaptığı dua ile sona erdi.

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