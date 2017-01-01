25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkari'de terör operasyonu

25 Nisan 2017 Salı, 09:35

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 6 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Pirinçeken Bölgesi'nde Irak sınırındaki Güven Dağı ile Yayladere mevkisinde askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler, 2. Hudut Tugay Komutanlığı birliklerince tespit edildi.

İnsansız hava aracı ile takip edilen teröristlerden 3'ü Irak'ın kuzeyindeki Nirveseytu Tepe civarında 3'ü de Yayladere mevkisinde düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.




İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de 23 Nisan etkinlikleri
YEREL

HAKKARİ'DE 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ
Hakkari'de keklik operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE KEKLİK OPERASYONU
GÜNCELLEME - Hakkari'deki terör operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - HAKKARİ'DEKİ TERÖR OPERASYONU
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Gerilimde son perde! ABD'den flaş Kore hamlesi...
DÜNYA

GERİLİMDE SON PERDE! ABD'DEN FLAŞ KORE HAMLESİ...

 1
  • 2 Türkiye'nin en mutlu insanları bu ilde yaşıyor!
  • 3 "Benim yanımda da soyunduğu için net biliyorum"
  • 4 Stresi az parası çok 19 meslek!