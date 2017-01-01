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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

25 Nisan 2017 Salı, 09:50

BURSA (AA) - Bursa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 35 zanlıdan 33'ü adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 35 zanlıdan 33'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İki kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan İrfan Eğitimciler Derneğinin yönetici ve üyelerinden oluşan 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından 18 Nisan'da Bursa, Şanlıurfa ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda gözaltına alınan 35 zanlının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asyayı kurtarmak amacıyla para yatırdıkları ve 17-25 Aralık sonrası hükümet aleyhinde algı oluşturmak için gösteri ve eylem yaptıkları öğrenilmişti.

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