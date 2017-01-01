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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Çukurova'da açık alanda kiraz hasadı başladı

25 Nisan 2017 Salı, 09:55
Çukurova'da açık alanda kiraz hasadı başladı

MERSİN (AA) - Çukurova yöresinde açık alanda ilk kiraz hasadı Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir mahallede yapıldı.

İlçeye bağlı Ulaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasatta yörenin açık alandaki ilk kirazı toplandı.

Bahçenin sahibi de olan Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Mustafa Kemal Karaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, erkenci cinsi kirazı 200 metre rakımda yetiştirmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Kiraz genelde bin rakımın üzerinde yetişir. Ancak bizim erkenci cins kirazımız 200 metre rakımda ve açık alanda üretildi. Bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Karaoğlu, bahçede yaklaşık 7 yıllık çalışmanın ve modern tarım tekniklerinin uygulanması sonucu iyi verim aldıklarını belirterek, bu konuda tüm üreticileri bilgilendirdiklerini söyledi.

Yörenin uygun ikliminin avantaj olduğunu aktaran Karaoğlu, "Bölgemiz tropikal ürünlerle anılmakta. Mersin bölgesi şu anda 65’in üzerinde ürün çeşidiyle modern tarıma ev sahipliği yapmakta. Bunun yanında kayısı, şeftali, japon eriği ve nektarin gibi sert çekirdekli turfanda meyveciliğin adresi olan Mersin'de modern tarım teknikleriyle üretimi daha da artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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