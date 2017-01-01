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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Aralıkta yağan kar turizmcinin yüzünü güldürdü

25 Nisan 2017 Salı, 10:25

KOCAELİ (AA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Kartepe'de "erken" denebilecek dönem olan aralık ayında yağan kar, nisan ayının ortalarına kadar kayak yapabilme imkanı sundu.

İstanbul'a bir saatlik mesafedeki Samanlı Dağları'nın zirvesi olan bin 640 rakımlı Kartepe, pistlerinde kayak yapmak için yeterli miktarda kar kalmasa da doğal güzelliği, ormanları ve göl manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kartepe Kayak Merkezi Müdürü Önder Sıkıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl önce de karın bölgede uzun süre etkili olduğunu belirterek, pistlerdeki karın kayak yapmaya yeterli olmadığını ancak güneşli havada eşsiz manzara sunduğunu belirtti..

"Önümüzdeki günlerde hava açık gözüküyor. Misafirler kar görmeye, güneşli havada karın keyfini çıkarmaya gelebilir. Doğa görsel bir şölen sunacaktır. Bu mevsimde kar görmek insanlar için değişik olabilir." diyen Sıkıcıoğlu, toplantı grupları ve hafta sonu yoğunluğuyla yaz dönemine hazırlandıklarını dile getirdi.

Sıkıcıoğlu, sezonun kendileri için çok iyi geçtiğini belirterek, 3 Aralık'ta pistleri açtıklarını ve 5 Mart'a kadar da ciddi bir potansiyelle hizmet verdiklerini dile getirdi.

Bölgede şu an 15 santimetre civarında kar olduğunu ve yağışın devam ettiğini anlatan Sıkıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Pistlerimiz kapandı, bir an önce yaz sezonu için sahalarımızı bakıma almamız gerekiyor. Kış turizm merkezi olduğu kadar spor merkeziyiz. Haziran ayından itibaren yeni yaptığımız iki sahalı spor salonuyla basketbol, voleybol başta olmak üzere salon sporlarına, uluslararası standartta beş futbol sahasıyla futbol takımlarına hizmet vereceğiz.''


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