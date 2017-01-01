Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı

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DÜZCE (AA) - Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Düzce'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında, belediye önünde toplanan öğrenci ve vatandaşların oluşturduğu yaklaşık bin kişilik grup Türk bayraklarıyla şehitliğe yürüdü.

Yürüyüşün ardından şehitlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Düzce Gençlik Merkezi üyesi Mehmet Can Çinemre, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitleri minnetle andıklarını söyledi.

Türkiye'nin her bir kilometre taşında ecdadın izinin olduğunu belirten Çinemre, "Bizler belki sizler gibi çarpışmadık, 15'imizde ailemizden kopmadık. Yardan, sevgiliden vazgeçmedik. Destanlar okuduk, ağıtlar yaktık arkanızdan, kahramanlıklarınıza türküler yazdık. Sakın demeyin, 'Bunlar mıdır, uğruna savaştığımız evlatlarımız?' Bakmayın toy halimize, belki elimizde silahımız, üzerimizde kanlı üniformamız yok. Yeryüzünün damarlarında akan kanınız nasıl bu toprakları geçmişte dik tuttuysa istikbalde de yine bu vazifeyi bıraktığınız yerden sırtlayacak olan bu kandır." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından tüm şehitler için dua edildi.

Katılımcılara yarma çorbasının ikram edilmesiyle sona eren etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve Vali Yardımcısı Ruhi Yaylacı da katıldı.