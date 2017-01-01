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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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"Gelin siz de bir öğrenci okutun"

25 Nisan 2017 Salı, 11:00

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) ''Bir öğrenci de sen okut'' projesiyle, maddi sıkıntı çeken bir çok öğrencinin eğitimine katkı sağlıyor.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin 300'ü yabancı uyruklu olmak üzere 47 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Balkan coğrafyalarından gelen öğrencilerin bazılarının maddi sorunlar yaşadığını anlatan Tabakoğlu, üniversite olarak öğrencilerine sahip çıkmak zorunda olduklarını vurguladı.

Maddi sorun yaşayan öğrencilerin problemlerini çözmek için ''Bir öğrenci de sen okut'' kampanyası başlattıklarını anımsatan Tabakoğlu, ''Bizim üniversitenin bir vakfı var, bu vakfa projemiz kapsamında bağışlarda bulunuyorlar. Biliyorsunuz vergi muafiyeti de var. Buraya bağışlanan paraların yüzde 100'ü ihtiyaç sahibi öğrencilere gidiyor. Gelin siz de bir öğrenci okutun.'' dedi.

Bir öğrenci okutacak kadar parası olmayan vatandaşlar için de ''Öğrenci dostu apartman'' projesini hayata geçirdiklerini belirten Tabakoğlu, apartman sakinlerinin çok düşük miktarlar ödeyerek bir öğrencinin eğitimine katkıda bulunabileceğini anlattı.

Apartman sakinlerinin ödedikleri aidatlardan 10 lira fazla ödeyerek projeye katkı sağlayabileceğini aktaran Tabakoğlu, ''Ben rica ediyorum, Edirne'de 2 binden fazla apartman var. Bu sizin yapabileceğiniz en büyük hayırdır. İhtiyacı olan bir öğrenciye yardım etmek... Türkiye'nin her yerinden gelen öğrencilerimiz var, eğer sizler de onlardan bir kaç tanesinin okumasına vesile olursanız gönül köprüsü kurmuş oluruz. Öğrencinin ömür boyu unutamayacağı bir iyilik yapmış olursunuz. Ben projeye herkesin destek vermesini rica ediyorum.'' şeklinde çağrıda bulundu.


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