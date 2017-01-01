Kayseri Ticaret Borsası

Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Buğday
|kg
|0,85
|Arpa
|kg
|0,78
|Kabak çekirdeği
|kg
|11,50
|Dana eti (karkas)
|kg
|24,30
|İnek eti (karkas)
|kg
|21,42
|Kuzu eti (karkas)
|kg
|34,00
Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Buğday
|kg
|0,85
|Arpa
|kg
|0,78
|Kabak çekirdeği
|kg
|11,50
|Dana eti (karkas)
|kg
|24,30
|İnek eti (karkas)
|kg
|21,42
|Kuzu eti (karkas)
|kg
|34,00