Kocaeli kitap için koşacak

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "9. Kocaeli Kitap Fuarı" kapsamında atlet ve vatandaşlar, 7 Mayıs Pazar günü "Kitaba Koş" etkinliğinde 4 kilometrelik koşuya katılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yetkilileri, etkinliğe ilişkin İzmit ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, burada yaptığı konuşmada, organizasyona federasyon olarak her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi de "Kitaba Koş" etkinliğinin hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek bir proje olduğunu söyledi.

Etkinliğin Kitap Fuarı'nın tanıtımına önemli katkı sunduğunu ifade eden Bilgi, faaliyetin kentteki spor bilincinin canlı kalmasına da katkı sağladığını kaydetti.

Bu yıl ikincisi yapılacak etkinlik, 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Koşu 4 kilometre halk ve profesyonel sporcu yarışları olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Halk koşusu Seka Park'tan başlayacak, vatandaşlar Salim Dervişoğlu Caddesi'ni takip ederek, Atletizm Pisti'nde yarışı sonlandıracak, yarışı tamamlayanlara kitap hediye edilecek.

Vatandaşlar isterse bu kitapları alanda bulunacak kumbaraya atarak bağışta bulunabilecek.

Halk koşusunun sona ermesiyle profesyonel sporcu yarışları gerçekleştirilecek.

Etkinlikte postacı yürüyüşü yarışına da Türkiye genelindeki 300 postacı katılacak.