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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Otizmli çocuklardan çevre temizliği

25 Nisan 2017 Salı, 12:13
Otizmli çocuklardan çevre temizliği

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da otizmli çocuklar sokaklara atılan çöpleri toplayarak çevre temizliği mesajı verdi.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ve Süleymanpaşa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Çevremizi temiz tutalım, otizmliler ayında farkındalık yaratalım " adlı etkinlik, Valilik önünde otizmli çocukların Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, etkinlikte yaptığı konuşmada, ZİÇEV ile beraber çalışmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Doğanın bozulması ile insanın genlerinde bozulmalar meydana geldiğini belirten Eşkinat, otizmli çocukların çevreyi temizliği ile ilgili önemli bir ders vereceğini ifade etti.

ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş ise otizmin engel değil farklılık olduğunu kaydetti.

Otizmli çocukların yanında olmak gerektiğini ifade eden Güneş, "Otizmin iki aylıkken bile belirtilerine bakarak teşhis edilebilir. Otizmin dünya üzerinde kesin bir tedavisi yok. Otizmin günümüzde tek tedavisi eğitim. Bu yüzden otizmli çocukların mutlaka özel eğitim sistemi içinde yer almaları gerekiyor. Bugün burada neden çevre temizliği derseniz. Çevremiz kirleniyor ve genlerimiz bozuluyor. Otizm hızla yayılıyor. Otizm bundan 16 yıl önce 250 çocuktan birinde görülürken şimdi 68 çocuktan biri otizmli. Bunun sebebi olarak çevresel faktörler ön plana çıkmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaklaşık 30 otistik çocuk halk oyunları gösterisinin ardından çevre temizliğini anlatan tiyatro oyununu oynadı. Daha sonra Hükumet Caddesi'nde aileleri ile sokağa atılan çöpleri topladı.

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