Çocuk parkında uyuşturucu madde bulundu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana’da bin polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulamasında, bir dinlenme ve çocuk parkında, ağaç diplerine gizlenmiş rulo halinde 80 paket esrar bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube müdürlüğü ekiplerince, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde asayiş uygulaması yapıldı.

Yaklaşık bin polisin katıldığı uygulamada ekipler, Dağlıoğlu, Barbaros Çamlıbel mahallelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının bulunabileceği sokakların giriş ve çıkışlarında kontrollerde bulundu.

Zırhlı araçlarla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alan ekipler, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) ile şüpheli kişilerin bulunduğu araçlarda arama yaptı.

Metruk binalarda ve parklarda polis köpekleriyle arama yapan ekipler, Barbaros 2 No'lu Dinlenme ve Çocuk Parkı'nda ağaç diplerine rulo halinde gizlenmiş halde 80 paket esrar ele geçirdi.

Ekipler, sokaklarda duvarlara yazılan yasa dışı sloganları da sprey boyayla kapattı.





