Bin 250 dükkan bulunan sanayi sitesi kaldırılıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, 35 yıldır hizmet veren ve bin 250 dükkan bulunan 25 hektarlık Gülsan Sanayi Sitesi'ni taşıma kararı aldı.

Samsun'da 1982 yılında şehrin dışında bir arazide yapılan Gülsan Sanayi Sitesi, şehrin zamanla gelişmesiyle kent içinde kaldı. Büyükşehir Belediyesi, 25 hektarlık alanda bin 250 dükkan bulunan ve yaklaşık 7 bin kişinin çalıştığı sanayi sitesinin taşınması amacıyla çalışma başlattı.

Sanayi sitesini Atakum ilçesi Sarışık köyünde oluşturulan alana taşımayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, burada 500 dönümlük bir yer belirledi. İstimlak çalışması süren Gülsan Sanayi Sitesi'nde yıkımın 6 ay içinde başlaması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki istimlak çalışmalarını 6 ay içinde tamamlayacaklarını söyledi.

Çalışmanın hemen ardından yıkıma başlanacağını ifade eden Yılmaz, bu alanda bundan sonra yapılanmaya müsaade etmeyeceklerini, yeşil alan ve parklar oluşturacaklarını anlattı.

Burada aynı zamanda büyük bir cami yaptırmayı da planladıklarını bildiren Yılmaz, "Oradaki esnafımız isterlerse İlkadım, Örnek, 19 Mayıs sanayi sitelerine de gidebilir. Samsun'un önünde duran bu görsel kirlilik tamamen ortadan kalkacak. Kent estetiği ile bütünleşen proje olacak ve herkes bu projeyi örnek alacak." dedi.

- "Ticaret ve konut alanına kapalı olacak"

Yılmaz, Gülsan Sanayi Sitesi'nin bulunduğu alanın mutlaka ihya edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burası Samsun'un kalbinde hastalıklı bir ur gibi duruyor. Şehrin içinde kalan, hem işlevsellik hem de estetik olarak en sorunlu alanlarından biri haline gelen sanayi sitesini boşaltacağız. Yerine ilimizin ihtiyacı olan, kentin marka değerini artırıcı özellikte tasarlanan kültürel ve sosyal tesis, rekreasyon alanları ile değerlendirilerek vizyon proje oluşturulacak. Alan için bir mimarlık bürosuna dini tesis ve sosyal alan için çizim yaptırdık. Kesinlikle ticaret ve konut alanına kapalı olacak. Yapılacak çalışma sayesinde şehrin önündeki çirkin görüntü ortadan kalkacak."