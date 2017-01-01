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Cizre yeşil alana kavuşturuluyor

25 Nisan 2017 Salı, 13:28
Cizre yeşil alana kavuşturuluyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın görevlendirme yapılan Cizre Belediyesinin 22 dönümlük alan üzerinde inşa ettiği modern park, mahallenin çehresini değiştirdi.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi, vatandaşın hak ettiği hizmete kavuşması için yoğun çalışma yürütüyor.

Belediye, ilçeyi yeşil alana kavuşturmak için bir kaç ay önce Sur Mahallesi'nde 22 dönümlük alan üzerinde başlattığı park çalışmasını tamamladı. Parkta, basketbol ve voleybol sahası, çocuk oyun alanları, fitness aletleri, anfi, mescit ve 5 bin 500 metrekare yürüme parkurunun yanı sıra 12 bin metrekarelik yeşil alan ve 575 bitki çeşidi yer alıyor.

Cizre Belediye Başkan Vekili Ahmet Adanur, halka hak ettiği hizmeti sunma gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, bunun için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Bir çok mahallede park inşa ettiklerini anımsatan Adanur, "En önemlilerinden birisi de Sur Mahallesi'nde 22 dönüm alan üzerinde inşa ettiğimiz parktır. Cizrelilerin desteğiyle ilçeye modern bir şehir görünümü kazandırıyoruz. " dedi.

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