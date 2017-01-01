25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger Trabzon'da

25 Nisan 2017 Salı, 13:56
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger Trabzon'da

TRABZON (AA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Berger, beraberindeki heyet ile Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti. Yavuz, bir süre görüştüğü Berger'e yöreye özgü gümüş telkariden hazırlanan kahve fincanı hediye etti.

Büyükelçi Berger, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir araya geldi.

Trabzon'da faaliyet gösteren, Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği ile Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği temsilcilerini de ziyaret eden Berger'in, Trabzon'da mayıs ayında yapılması planlanan, "AB Büyükelçileri Toplantısı"na ilişkin temaslarda bulunacağı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Trabzon'dan Çanakkale şehitlerine vefa
YEREL

TRABZON'DAN ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE VEFA
Taşkın Konağı'nı restore etti
YEREL

TAŞKIN KONAĞI'NI RESTORE ETTİ
Ortahisar Belediye Başkanı Genç 3 yılını değerlendirdi
YEREL

ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI GENÇ 3 YILINI DEĞERLENDİRDİ
KTÜ'ye 10'u profesör 30 akademisyen alınacak
YEREL

KTÜ'YE 10'U PROFESÖR 30 AKADEMİSYEN ALINACAK
57. Alay Vefa Yürüyüşü
YEREL

57. ALAY VEFA YÜRÜYÜŞÜ
Trabzon'da 209 kişiye uygulamalı ve teorik mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
YEREL

TRABZON'DA 209 KİŞİYE UYGULAMALI VE TEORİK MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI YAPILDI
Trabzonlu mobilya firmaları Katar'da fuara katıldı
YEREL

TRABZONLU MOBİLYA FİRMALARI KATAR'DA FUARA KATILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

ÜNLÜ ÇİFTTEN KÖTÜ HABER! 12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR...

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!