AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger Trabzon'da

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TRABZON (AA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Berger, beraberindeki heyet ile Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti. Yavuz, bir süre görüştüğü Berger'e yöreye özgü gümüş telkariden hazırlanan kahve fincanı hediye etti.

Büyükelçi Berger, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir araya geldi.

Trabzon'da faaliyet gösteren, Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği ile Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği temsilcilerini de ziyaret eden Berger'in, Trabzon'da mayıs ayında yapılması planlanan, "AB Büyükelçileri Toplantısı"na ilişkin temaslarda bulunacağı öğrenildi.