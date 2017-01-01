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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Buzağını otomobille veterinere götürdü

25 Nisan 2017 Salı, 14:04

BARTIN (AA) - Bartın'da bir vatandaşın, iki aylık buzağını otomobilin arka koltuğunda veterinere götürmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Ramazan Burgucu, hastalanan 2 aylık buzağını otomobile bindirerek Bartın'daki veterinere götürdü.

Otomobilin arka koltuğunda duran buzağı ilginç görüntü oluşturdu. Bunu gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bağırsak rahatsızlığı olan buzağını veterinere götürmek için otomobille yaklaşık 35 kilometre yol kateden Burgucu, tedavi edilen buzağını tekrar otomobiline bindirerek köyüne hareket etti.

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