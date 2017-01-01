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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Alman genç bisikletle dünya turunda

25 Nisan 2017 Salı, 14:05
Alman genç bisikletle dünya turunda

KASTAMONU (AA) - Almanya'dan, bisikletle dünya turu hayalini gerçekleştirmek için yola çıkan Sören Struckmann, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

Struckmann (24), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da Leipzig kentinde yaşadığını söyledi.

Bir firmada işletme müdürü olarak görev yaptığını bildiren Struckmann, dünya turu hayalini gerçekleştirmek için geçen yıl martta bisikletle yola çıktığını belirtti.

Polonya, Litvanya, Letonya, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Laos, Kamboçya, Tayland, Malezya, Fas, Dubai, İran gibi pek çok ülkeyi gezdiğini anlatan Struckmann, bir süre önce de Türkiye'ye geldiğini kaydetti.

Şimdiye kadar 22 bin kilometre pedal çevirdiğini anlatan Struckmann, Almanya'ya dönene kadar 27 bin kilometre yol katedeceğini söyledi.

Struckmann, amacının farklı ülkeleri, şehirleri görmek, değişik kültürleri tanımak olduğunu dile getirerek, "Bu amacıma da ulaştığımı düşünüyorum. Türkiye de çok güzel bir ülke, insanları çok cana yakın. İlgi gösteriyor, çay ve yemek ikramında bulunuyorlar." dedi.

İlçede bir süre dinlenen Struckmann, daha sonra yoluna devam etti.

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