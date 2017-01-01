Hayvan hırsızlarına karşı özel ekip

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da son dönemde artan hayvan hırsızlığının önlenebilmesi için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip kuruldu.
Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerde sivil kıyafetleriyle bir süre hayvan alışverişi yapan jandarma, farklı dönemlerde aralarında büyük başların da bulunduğu 27 hayvanı çalan şüphelilerin izine ulaştı.
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 23 kişiden 8'i "hayvan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Ekipler, hayvanların çalınmasında kullanıldığı tespit edilen 3 kamyon, 4 minibüs ve bir otomobile de el koydu.
Besici Hüseyin Yılmaz, çalınan hayvanlarının güvenlik güçlerince bulunduğunu belirterek, özel ekibe teşekkürlerini sundu.