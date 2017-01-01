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"Güney Afrikalı yatırımcı Türkiye'ye güveniyor"

25 Nisan 2017 Salı, 14:19
"Güney Afrikalı yatırımcı Türkiye'ye güveniyor"

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) organizasyonuyla, Bursa iş dünyası ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ekurhuleni kentinde faaliyet gösteren yatırımcılar bir araya geldi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ekurhuleni Belediye Başkanı Charles Masina ve Ekurhulenili yatırımcılarla Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane'nin yer aldığı heyet, BTSO Başkan Yardımcısı Fahrettin Gülener tarafından karşılandı.

Bursa'dan da 10 firmanın katıldığı organizasyonda, Ekurhuleni'den gelen yatırımcılarla Bursa iş dünyası temsilcileri, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi, yeni iş birliklerinin yollarını aradı.

- "Afrika pazarı, Bursa iş dünyası için önemli"

Malefane, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yatırım yapılabilecek en güvenilir ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin referandum sürecinin sona ermesiyle ekonomik olarak daha istikrarlı bir biçimde yoluna devam edeceğine dikkati çeken Malefane, "15 Temmuz'dan bu yana Türkiye ekonomisi hakkında medyada negatif söylemler arttı. 15 Temmuz'da Türk halkı, tüm uluslara örnek olacak bir dayanışmayla demokrasisine sahip çıktı. Güney Afrika Cumhuriyeti olarak, Türkiye'nin yatırım yapılabilecek en güvenilir ülkeler arasında yer aldığına inanıyoruz. Bugün BTSO'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve düzenlenen ikili iş görüşmeleri de buna olan inancımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ekurhuleni Belediye Başkanı Masina da Ekurhuleni'nin 3,4 milyonluk nüfusuyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önemli kentleri arasında yer aldığını belirterek, Bursalı iş adamlarıyla iş birlikleri kurmak istediklerini bildirdi.

BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de "Afrika pazarı, Bursa iş dünyası için büyük önem taşıyor. Özellikle pazarın yükselen yıldızı konumunda bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerimizi güçlendirmeyi, buradaki yatırımcılarla, bölgemizdeki iş insanlarını tanıştırmayı amaçlıyoruz. Gerçekleştireceğimiz ikili iş görüşmeleri bu kapsamda büyük değer taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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