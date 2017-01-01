16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne doğru

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MERSİN (AA) - Bu yıl 16'ncısı 2-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin yürütme kurulu başkanı Selma Yağcı, "Sanatseverleri bu yıl da Türkiye’nin önemli sanatçıları ve dünya festivallerinin gözde sanatçı ve müzik grupları ile müziğe doyuracağız." dedi.

Yağcı, festivale destek veren belediye başkanları ve sponsorların katılımıyla bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, festivalin, 2007 yılında Avrupa Festivaller Birliği’ne (EFA) de kabul edildiğini anımsatarak, şunları belirtti:

"Bu yıl 16’ıncısı düzenlediğimiz, halkımız için yaptığımız ve çok büyük bir destek bulduğumuz bir festivali yeniden hayata geçiriyoruz. Mersinimizin halkı bu festivali hakkediyor. Halkımız hep güzeldi. Hep en güzel şeyleri hakkediyordu. Bu seneyi de yine el ele birlikte geçireceğiz. Hiç kimse bir işi tek başına yapamaz. Bizler bu işin gönüllü neferleriyiz, sizler gibi."

Yağcı, halkı evrensel müzikle buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Sanatseverleri bu yıl da Türkiye’nin önemli sanatçıları ve dünya festivallerinin gözde sanatçı ve müzik grupları ile müziğe doyuracağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da bazı kurum ve kuruluşların festivale maddi destek konusunda gönülsüz tutum sergilediğini belirterek, kenti her yönüyle tanıtan bir festival için herkesin birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Festivalin el birliğiyle büyütülmesi gerektiğine işaret eden Kocamaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanat ve kültür, bir kentin gelişmesinde, tanıtılmasında çok önemli bir unsur. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin bu yıl 16’ncısının gerçekleştiriliyor olması da Mersin açısından çok önemli. Bizim birlikteliklere ihtiyacımız var. Bu festival de bu birlikteliğin bir ayağıdır ve Mersin’i tanıtma konusunda çok önemli bir değere sahiptir, sahip çıkmak durumundayız. Hep birlikte bu tür etkinlikleri geliştirmek ve kentimizi daha iyi noktalarda tanıtmak zorundayız.”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kültür ve sanat alanında yapılan her türlü çalışmanın arkasında olduklarını ifade ederek, "Coğrafyamızda yaşanan savaşlara ve olumsuzluklara inat, demokrasinin daha da derinleştirilmesi, insanların daha da mutlu olmaları için kültür ve sanata inadına 'Evet' denmeli." ifadesini kullandı.

Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç, festivalin gerçek anlamda uluslararası boyuta taşınması için özellikle yerel yönetimlerin organizasyonda daha fazla söz sahibi olması gerektiğini dile getirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da festivalin kentin tanıtımında önemli bir rol oynadığını belirterek, "Bu kenti sadece ulusal değil, uluslararası bazda da sanat, kültür ve sporla öne çıkartmak bizlerin elinde. Her yönüyle bu festivalin tam destekçisiyiz." sözlerine yer verdi.

Festival sponsorlarına teşekkür plaketi verilen toplantıda, 2017 Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü’nü alan Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı gitar bölümü öğrencisi Aylin Çelik, gitar dinletisi sundu.

- Festival müziğe doyuracak

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikleriyle kentin ulusal ve uluslararası alanda sesi olmaya devam eden Mersin Uluslararası Müzik Festivali, dünyanın en prestijli festivallerinde boy gösteren gözde sanatçı ve müzik gruplarını 2-25 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşturacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 5 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde vereceği festivalin açılış konserinde şef Ali Hoca, Türk operasının yıldız ismi Murat Karahan ve Gürcistan'ın genç opera sanatçısı Teona Dvali ile aynı sahnede yer alarak dinleyenlerine müzik şöleni sunacak.

Musa Eroğlu'nun açık hava konseriyle 6 Mayıs Cumartesi saat 20.00'de Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacağı festivalde, orkestra şefi ve piyanist İbrahim Yazıcı da Berfin Aksu ile 9 Mayıs 2017 Salı günü saat 20.00'de Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Konser Salonu'nda sahne alacak.

Mersin Polifonik Korolar Derneği'nin her sene düzenlediği Nevit Kodallı Korolar Şenliği, bu yıl da festival kapsamında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen korolarla birlikte 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek şenlik, ilk gün 13.30 ile 20.00 saatleri arasında, ikinci gün de 16.00 ile 20.00 saatleri arasında Mersin Kültür Merkezinde ücretsiz düzenlenecek.

Pop ve caz müziğinin usta sesi Fatih Erkoç, 14 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Viranşehir Soli Pompeipolis Meydanı'nda Mersinlilerle buluşacak. Ücretsiz olan konserde Erkoç, sevilen şarkılarını sanatseverler için seslendirecek.

- Dünyaca ünlü isimler Mersin'de olacak

Festival kapsamında devlet sanatçıları Ayla Erduran ve Ayşegül Sarıca da Mersin’de aynı sahnede buluşacak. Prof. Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, Erduran ve Sarıca'ya keman virtüözü Cihat Aşkın ile Karşıyaka Oda Orkestrası eşlik edecek. Konser, 16 Mayıs 2017 Salı günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Etkinlikler kapsamında 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Latin Katolik Kilisesi'nde "Saygun Quartet Konseri" düzenlenecek.

Yüzyılın en önemli müzik salonlarından biri kabul edilen New York'daki Carniege Hall'de üç kez, North Sea Jazz Festivali'nde iki kez konser verme başarısı gösteren ve 2016 yılında Hollanda'nın Grammy Ödülü olarak kabul edilen Edison Caz Ödülü'nü kazanan caz müziğinin genç yıldızı Karsu Dönmez de 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Caz piyanisti, besteci ve orkestra şefi Prof. Erol Erdinç, TRT Ankara Radyosu'nun ödüllü ses sanatçısı Elif Güreşçi, tiyatro ve sinema sanatçısı Cihan Ünal da 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü Tarsus St. Paul Müzesi'nde müzik ve şiir şöleni sunacak.

Çok sayıda uluslararası ödülün sahibi, Avustralya'nın önde gelen şan sanatçılarından Ayşe Göknur Shanal da Mersin'de olacak. Avusturalya’nın önemli piyanistlerinden Ashley Hribar'ın eşlik edeceği konser, 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ünlü çellist Prof. Florian Kitt ve piyanist I Ting Chen, 24 Mayıs 2017 Çarşamba saat 20.00'de Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Konser Salonu'nda "Viyana'dan Klasik Esintiler" adlı konserde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Hint felsefesini modern dansla buluşturan ve dünya turneleri gerçekleştiren Hindistan'ın efsane dans grubu Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu 25 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Ashley Lobo'nun koreografisini yaptığı "A Passage to Bollywood" gösterisinde, geçmişten günümüze Hint filmlerinden unutulmaz koreografiler sahnelenecek.