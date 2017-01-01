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Karadeniz Sahil Yolu'ndaki binalara estetik görünüm

25 Nisan 2017 Salı, 15:01

ORDU (AA) - Ordu'da yürütülen "Dış Cephe İyileştirme" projesi kapsamında şehrin estetik bir görünüme kazandırılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Karadeniz Sahil Yolu güzergahındaki binaların dış cephelerinin yenilendiğini söyledi.

Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde karayolu güzergahı üzerinde uygulanacak proje ile şehre estetik bir görünüm kazandırmayı amaçladıklarını belirten Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Altınordu ilçemizde belediyemizin Durugöl yerleşkesi ile Rus Pazarı Kavşağı arasında 1. Etap Dış Cephe İyileştirme Projesi uygulamaları tamamlandı. Ortaya çıkan görünüm herkesin büyük takdirini kazandı. Altınordu ilçemizde uluslararası karayolu güzergahında bulunan binaların dış cephe görünümleri artık kentimize yakışır hale geliyor."

Yılmaz, projenin ikinci etabında 225 binanın dış cephesinin değişeceğine dikkati çekerek, Rus Pazarı Kavşağı ile Kumbaşı Liman mevkisine kadar olan Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu binaları kapsayan çalışmalara başlandığını dile getirdi.

Proje kapsamında 6.5 kilometre uzunluğundaki güzergahta yer alan 225 binanın dış cephesinin 8 ayda yenileneceğini aktaran Yılmaz, "Bu etaptaki çalışmalarla şehir içinde yapacağımız diğer cephe iyileştirme çalışmaları sonucunda estetik görünüme kavuşmuş, modern ve birbiriyle uyumlu binalar ortaya çıkacak." diye konuştu.

Altınordu'da araç trafiğine kapatılacak Zübeyde Hanım Caddesi'nde de dış cephe iyileştirme çalışması yapacaklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu güzergahtaki binaların dış cepheleri büyükşehirimizin mimari yapısı ve görünümüne uygun olarak düzenlenecek. Yalı Camisi ile İsmet Paşa Caddemizin girişine kadar olan kısımda dış cephe iyileştirme çalışması yapacağız. Yaklaşık 115 binanın dış cephesine müdahale edeceğimiz proje kapsamında 700 metrelik uzunluğa sahip Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan binaların ön cephesi ve 44 binanın da yan cepheleri yapılacak. Yürüteceğimiz çalışmayla binalarımızın renk ve görünümleri, yayalaştırma çerçevesindeki projemizle uyumlu hale getirilecek."

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