25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fındık üreticilerinde nisan karı endişesi

25 Nisan 2017 Salı, 15:02

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, yüksek kesimlerde etkili olan karın fındık üreticisini endişelendirdiğini söyledi.

Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede 500 rakım ve üzerindeki yerlerde son birkaç gündür karın etkili olduğunu belirtti.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığını ve birçok bahçede dalların karla kapandığını vurgulayan Yaman, "Nisan karı yüksek kesimlerdeki üreticilerimizi endişelendirdi. Ziraat odaları olarak bahçeleri gözlem altına aldık." dedi.

Yaman, bu yıl mevsimsel nedenlerden dolayı fındığın 15 ile 20 gün geç büyümeye başlayacağını belirterek, "Henüz yükseklerde fındık doğumları yeni başladı diyebiliriz. Hal böyle olunca da karın yol açabileceği olumsuzlukların etkisi en aza inecek ama şimdiden bir şey söylemek doğru olmaz. Havaların düzelmesini ve aradan zaman geçmesini bekleyeceğiz. Zamanla karın ürüne olan etkilerini göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Düş Kütüphanesi'ni açtılar
YEREL

DÜŞ KÜTÜPHANESİ'Nİ AÇTILAR
Etkili olan rüzgarın fındığa verdiği zararın hasar tespit çalışması yapıldı
YEREL

ETKİLİ OLAN RÜZGARIN FINDIĞA VERDİĞİ ZARARIN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI
&quot;Best Balıkesir'i yenersek ligde kalmayı garantileyeceğiz&quot;
YEREL

"BEST BALIKESİR'İ YENERSEK LİGDE KALMAYI GARANTİLEYECEĞİZ"
Giresun'daki şiddetli fırtına
YEREL

GİRESUN'DAKİ ŞİDDETLİ FIRTINA
Görele Köprüsü ışıklandırıldı
YEREL

GÖRELE KÖPRÜSÜ IŞIKLANDIRILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

ÜNLÜ ÇİFTTEN KÖTÜ HABER! 12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR...

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!