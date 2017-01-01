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Muş'ta 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

25 Nisan 2017 Salı, 15:15

MUŞ (AA) - Muş'ta, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin anısına fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Karşıyaka Mahallesi Bayrak Tepe mevkisinde "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı" kuruldu. Buradaki törende öğrenciler ve katılımcılar, alana şehitler anısına fidan dikti.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İslam medeniyetinin lideri ve Müslümanların umudu olduğunu, bunu kıyamete kadar taşıma kararlılığı göstereceklerini söyledi.

Bazı güçlerin terör örgütlerini besleyip Türkiye'ye saldırttığını belirten Yavuz, "Nitekim bu terör örgütünün başı halen ABD'de malikanesinde yaşamaya ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saldırmaya, meydan okumaya devam ediyor." dedi.

- "O gece destan yazıldı"

Yavuz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Muş'ta her türlü tedbiri aldıklarını, kenti teslim etmeme kararlılığını gösterdiklerini kaydetti.

Darbe girişimi gecesi yaşananları hiç unutamadığını anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"İman olmadan cesaret olmaz. İhlas, inanç olmadan cesaret olmaz. O gece böylesine bir destan yazıldı. Herkes devletine, milletine ve ülkesine sahip çıktı. Bu sadece bir darbe teşebbüsü değil, işgal girişimidir. Allah'a hamdolsun ki 80 milyon vatandaş devletine, demokrasisine, bayrağına sahip çıktı ve bu işgalcileri güzel bir şekilde tokatladı, tarih sahnesine bir kez daha gömdü."

Muş Orman İşletme Müdürü Mehmet Akbaş ise "15 Temmuz ruhu"nu yaşatmak için hatıra ormanı oluşturduklarını, her demokrasi şehidi için bir fidan diktiklerini ifade etti.

Törene, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Sönmez ile kurum amirleri de katıldı.

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